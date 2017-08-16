Trafik kazasında alev alan tırın sürücüsü öldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da tıra çarparak alev alan kurbanlık yüklü başka bir tırın sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi ise yaralandı. Olayda, 40 küçükbaş hayvandan bazıları telef oldu, kimileri ise vatandaşlar tarafından kesildi.

Sivas yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen küçükbaş kurbanlık yüklü 34 ZN 4507 plakalı tır, Erzincan-Sivas karayolunun Sakaltutan Tüneller mevkisinde önünde seyreden İran uyruklu Jamshıd Aghabalazade'nin (30) kullandığı kömür tozu taşıyan 17 A 48710 plakalı tıra çarptıktan sonra ön kısmından alev aldı.

Yangın çıkan tırın sürücüsü ile yanında bulunan Cahsin Doğu (35), araçta sıkıştı. Alevler ise kurbanlık yüklü tırın ön kısmını sardıktan sonra aynı aracın dorsesi ile diğer tırın dorsesine sirayet etti.

Kurbanlıkları taşıyan tırın ön kısmı hasar gördüğü için araçtan çıkamayan ve alevler arasında kalan iki kişiden vücudunda yanıklar oluşan Doğu, yoldan geçen sürücüler tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Söz konusu tırdan çıkartılamayan sürücü ise yanarak olay yerinde can verdi. Ceset, olay yerine gelen Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye görevlileri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekiplerince araçtan çıkartılabildi.

Ölen sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

- Yaralı kurbanlıkları telef olmasın diye kestiler

Kurbanlık yüklü tırdaki 120 küçükbaş hayvandan bir bölümü telef oldu. Bazı yaralı hayvanlar ise telef olmasın diye vatandaşlarca kesilerek yolun kenarına çekildi. Kaza ve yangından zarar görmeyen 80 küçükbaş hayvan ise AFAD ve jandarma ekipleri ile çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Her iki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kurbanlık yüklü tırın büyük çapta hasar gördüğü, çarptığı tırın ise dorsesinin kısmen yandığı görüldü.

İran uyruklu tır sürücüsü Aghabalazade de jandarma ekiplerince ifadesinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaza yüzünden yaklaşık iki saat kapalı kalan karayolunun Sivas istikametinde trafik, tırların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü. Yolun kapanması nedeniyle aynı güzergahta yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.