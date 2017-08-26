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Trafik kazasında anne ve kızı öldü

- Edirne'nin Keşan ilçesindeki trafik kazasında anne ve kızı hayatını kaybetti

Trafik kazasında anne ve kızı öldü

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve kızı hayatını kaybetti.

Serpil Ulusoy'un (53) kullandığı 34 SU 852 plakalı otomobil, Yenimuhacir Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Ulusoy araçta sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ulusoy'un öldüğünü belirledi.

Ulusoy'un cesedi kaza kırım ekibinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra otopsi için morga kaldırıldı.

Kazada yaralanan Merve Ulusoy da (19) kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Anne ve kızının Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul'dan, akrabalarını ziyaret etmek için Çanakkale'ye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Öte yandan, otomobilin hız kadranının 120 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

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