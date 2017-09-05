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Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu toprağa verildi

- Bozüyük'teki trafik kazasında ölen Kestel Belediyesporlu futbolcu Aşkın Yeter, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu toprağa verildi

SAMSUN (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, dün arıza yapan aracından indiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Kestel Belediyespor'un futbolcusu Aşkın Yeter, memleketi Samsun'da defnedildi.

Evli ve bir çocuk babası 31 yaşındaki Yeter'in cenazesi, 19 Mayıs ilçesi Yukarı Engiz Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından aynı mahalledeki camide Aşkın Yeter için öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Futbolcunun tabutunun üzerine Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kestel Belediyespor ve Çarşambaspor'da giydiği formaları konuldu.

Baba Ali Yeter ve yakınları, cenaze namazının ardından taziyeleri kabul etti.

Genç futbolcu, cenaze namazının ardından aynı mahallede bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

Cenazeye, Yeter ailesinin yanı sıra 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, takım arkadaşları ile Samsunspor'un yöneticileri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Futbolcu Aşkın YeterSamsun
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