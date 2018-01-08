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Trafik kazasında ölen Sefa için anı köşesi

- Ankara'nın Çubuk ilçesinde geçtiğimiz hafta bir aracın kullandığı bisikletine çarpması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Sefa Yücel'in Çubuk Ortaokulu'ndaki arkadaşları, sınıfta boş kalan sırasını fotoğraf ve çiçeklerle süsledi - Sefa'nın sınıf arkadaşı Reyhan Ay: - "Bugün bizden Sefa ayrıldı, yarın başka sevdiklerimiz ayrılacak. Bizim başka Sefalar ayrılmaması için bir şeyler yapmamız gerekiyor"

Trafik kazasında ölen Sefa için anı köşesi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde geçen hafta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Sefa Yücel'i anmak isteyen Çubuk Ortaokulu'ndaki arkadaşları, boş kalan sırasını anı köşesine dönüştürdü.

Alparslan Türkeş Caddesi'nde geçen hafta otomobilin bisiklete çarpması sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki Sefa Yücel için bir araya gelen Çubuk Ortaokulu'ndaki arkadaşları, Yücel'in boş kalan sırasına fotoğrafını yerleştirerek çiçeklerle donattı.

Yücel'in fotoğrafları ve onun için yazılan mektuplardan bir pano hazırlayan arkadaşları, her gün okula ellerinde çiçeklerle gelerek "anı köşesi" haline getirilen sırasına bırakıyor. Öğrenciler, vefat eden arkadaşları Yücel'in oturduğu sırayı boş bırakarak anısını yaşatmaya çalışıyor.

Sınıf Öğretmeni Samet Eryıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sefa'nın hayatını kaybetmesi sonrası sınıfta yas havasının hakim olduğunu belirtti.

Sefa'nın sevilen ve başarılı bir öğrenci olduğunu anlatan Eryıldız, şöyle konuştu:

"Hem arkadaşları hem öğretmenleri olarak biz Sefa'yı gerçekten seviyorduk. Duruşuyla, saygısıyla örnek bir öğrenciydi. Böyle genç yaşta aramızdan ayrılması bizi çok üzdü. Hem ülkemizde hem de ilçemizde trafikle ilgili büyük sorunlar var. Maalesef bizlerin kurallara uyma noktasında sıkıntılarımız var. Sefa'yı da böyle bir kaza sonucu kaybettik. Ben öğrencime Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Sefa her zaman kalbimizde ve dualarımızda olacak."

- "Onun gibiler ölmesin"

Yücel'in sınıf arkadaşlarından Sena Eylül Özbek de Sefa'nın zamansız ölümünün kendilerini derinden yaraladığını belirterek, "Ölümüne hepimiz çok üzüldük. Ama onun için üzülmekten daha çok dua etmemiz gerekir. Allahtan rahmet diliyoruz ona." diye konuştu.

Arkadaşının sırasını boş gördüğünde canının yandığını dile getiren Reyhan Ay ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün bizden Sefa ayrıldı, yarın başka sevdiklerimiz ayrılacak. Bizim başka Sefalar ayrılmaması için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Onun gibiler ölmesin. Gerçekten tanısaydınız çok severdiniz. Sevecendi, görünce içiniz açılıyordu. Ben Sefayı daha önce birisine bağırırken görmedim. Her yıl milyonlarca insan trafik kazasından ölüyor. Buna dur dememiz lazım."

Selim Karakaya'nın (25) kullandığı 06 MYY 55 plakalı otomobil, 1 Ocak'ta Atatürk Mahallesi Alparslan Caddesi'nde bisikletiyle seyir halinde olan Sefa Yücel'e çarpmış, çocuk olay yerinde yaşamını yitirmişti.

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