Trafik kazasında ölenin anne ve babasına da destek tazminatı

ANKARA (AA) - FERDİ TÜRKTEN - Yargıtay, trafik kazasında ölen evli ve iki çocuk babası 31 yaşındaki Mustafa D'nin eşi ve çocuklarına tazminat veren ancak anne ve babasının tazminat istemini reddeden yerel mahkeme kararını bozdu.

Evli ve iki çocuk babası Mustafa D, 2011'de şehirlerarası otobüste seyahat ederken aracın tek taraflı kaza yapması sonucu hayatını kaybetti.

Mustafa D'nin eşi, kendisi ve çocukları adına otobüs firmasından tazminat talep etti. Mustafa D'nin anne ve babası ise Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde destekten yoksun kalma tazminatı talepli dava açtı.

Mustafa D'nin eşinin açtığı davaya bakan Çat Asliye Hukuk Mahkemesi, ölenin eşi ve çocuklarına tazminat ödenmesine hükmetti.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, anne ve babanın Adana'da açtığı dava dosyasını getirtmeyen ve buna göre bir karar vermeyen Çat Asliye Hukuk Mahkemesi kararını bozdu.

Bozma kararında, ölenin kaza tarihinde 31 yaşında evli ve iki çocuk sahibi olduğu, mahkemece hükme esas alınan raporda destek tazminatı hesabı yapılırken anne ve babanın destek sürelerinin hesaba katılmadığı, desteğin tüm gelirinin eş ve çocuklar için paylaşılması yönünde hesaplama yapıldığı belirtildi.

Kararda, "Trafik kazası sonucu ölen çocuk ölmeseydi, anne ve babaya bakması muhtemeldir. Uygulamada çocuğun gelirinin bir kısmını anne ve babasına da ayıracağı varsayılır." denildi.

Ölenin anne ve babası tarafından açılan ve dosya arasında yer almayan Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesindeki dosyanın getirtilip, muhtemel tazminat tutarının hesaplanması konusunda bilirkişiden ek rapor alınarak, oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, destek paylarının hatalı belirlendiği rapordaki hesaplamanın kabul edilmesinin hukuka aykırı olduğu kaydedildi.