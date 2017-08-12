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Trafik kazasını ağabeyinin yerine üstlenmiş

- Mersin'in Tarsus ilçesinde yola fırlayan 3 yaşındaki çocuğun, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kaza sonrası teslim olan kişinin, ağabeyinin yerine suçu üstlenmeye çalıştığı belirlendi - Güvenlik kamerası kayıtlarından aracı kullandığı tespit edilen ağabey tutuklanırken, kardeşi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Trafik kazasını ağabeyinin yerine üstlenmiş

MERSİN (AA) - Tarsus'ta otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği, onu kurtarmaya çalışan annesinin ağır yaralandığı kazayla ilgili teslim olan kişinin, ağabeyinin yerine suçu üstlenmeye çalıştığı belirlendi. Görüntülerden de tespit edilen ağabey tutuklandı.

Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, kaza sonrası teslim olan G.G'nin olayın zanlısı olmadığını belirledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, G.G'nin, evli ve iki çocuk babası olan ağabeyi H.G'nin yerine suçu üstlendiğini tespit etti.

Bunun üzerine gözaltını alınan ağabey kardeşiyle beraber adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan H.G. tutuklanırken, kardeşi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesi, Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi'nde park halindeki bir aracın arkasından koşarak yola çıkan 3 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, onu kurtarmaya çalışan annesi de ağır yaralanmıştı.

Öte yandan, kaza görüntüsü çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansımış, görüntülerde çocuğun aniden yola çıkması, annesinin ardından koşması ve otomobilin anne ve çocuğa çarpması yer almıştı.

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MersinTrafik Kazası
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