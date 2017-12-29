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Trafik sigortalarına artış yapılmaması talebi

- TÜDER Başkanı Küçük: - "Tüketicilerimizin, vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarının korunması açısından, trafik sigorta primlerine ocak ayında yapılması düşünülen yüzde 5'lik artıştan vazgeçilmesi talebimiz var"

Trafik sigortalarına artış yapılmaması talebi

DÜZCE (AA) - Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, ocak ayında devreye girecek trafik sigorta primlerine yüzde 5'lik artıştan vazgeçilmesini istedi.

Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevcut uygulama gereğince, trafik sigorta primlerine her ay otomatik olarak yüzde 1,5 artış geldiğini, mevcut sigorta primlerine ocak ayında yapılacak yüzde 5 zam sonrası, şubat ayında ve sonrasındaki aylarda, her ay yüzde 1,5 artış olacağını söyledi.

Sigorta şirketlerinin zararları, sermaye erimeleri gerekçe gösterilerek yapılacak yüzde 5'lik artışın kabul edilebilir bir durum olmadığını aktaran Küçük, şöyle konuştu:

"Trafik sigorta primlerine her ay otomatik olarak yüzde 1,5 artış zaten yapılmaktadır. Araç sahipleri, sigorta şirketlerinin ortağı ya da sahibi değildir. Sigorta şirketlerinin zararları gerekçe gösterilerek zam yapılamaz. Sigorta şirketlerinin karları, ortaklarına veya hissedarlarına dağıtılmaktadır. Yaptırılması zorunlu olan bir sigorta türünün fiyatının belirlenmesinde, öncelikle kamunun, vatandaşların menfaatleri esas alınmalıdır."

Yapılması planlanan zam sonrasında vatandaşların oldukça büyüyen bir sigorta maliyetiyle karşılaşacağını anlatan Küçük, "Tüketicilerimizin, vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarının korunması açısından, trafik sigorta primlerine ocak ayında yapılması düşünülen yüzde 5'lik artıştan vazgeçilmelidir. Çok büyük külfetin altında kalacak tüketicimiz, bu zammın ardından çok zorlanacak, banka kredi kartlarına yüklenecek ve ödeme zorluğu çekecektir." ifadelerini kullandı.

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DüzceTrafik Sigortası
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