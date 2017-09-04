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Trafik yoğunluğuna helikopterli denetim

Ankara'da 10 günlük tatil dönüşü oluşan araç yoğunluğu helikopterle denetlendi.

Trafik yoğunluğuna helikopterli denetim

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, 30 Ağustos ve Kurban Bayramı'nı da kapsayan 10 günlük tatilin son gününde Ankara'da yaşanan trafik yoğunluğunu havadan denetledi.

Tatil dönüşü meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak için karadan ve havadan denetimlerini sıklaştıran Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Havacılık Daire Başkanlığından kalkan polis helikopteri ile karayolları üzerindeki trafik akışını takip etti.

Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı süresince ülke genelinde 6 bin 635 trafik ekibi görev yaptı. Trafikte gerekli tedbirleri sağlamak üzere farklı birimlerden 52 bin 927 personel çalıştı.

Karayolu üzerinde yapılacak denetimlerin yanı sıra havadan helikopter ve "drone"larla trafiğin izleneceğini belirten yetkililer, bu sayede yoğunluğun meydana geldiği kesimlerde oluşan kazalara daha hızlı şekilde müdahale edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Kazaların önemli bir kısmının hız ve kural ihlali, hatalı sollama, yakın takip ve yorgunluk gibi nedenlerden kaynaklandığını vurgulayan yetkililer, ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün İçişleri Bakanlığı koordinesinde vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmeleri için karadan ve havadan çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini bildirdi.

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