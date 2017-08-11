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Traktör römorkunun ezdiği kişi öldü

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde traktör römorkunun ezdiği kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Mahmutköy köyünde çiftçilik yapan Mustafa (67) ve Hafize Su (65) çifti, 22 FD 233 plakalı traktörle sebze satmak amacıyla ilçeye geldi.Sıcaktan...

Traktör römorkunun ezdiği kişi öldü

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde traktör römorkunun ezdiği kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mahmutköy köyünde çiftçilik yapan Mustafa (67) ve Hafize Su (65) çifti, 22 FD 233 plakalı traktörle sebze satmak amacıyla ilçeye geldi.

Sıcaktan etkilenen Su çifti, dinlenmek amacıyla Ferhat Ağa Köprüsü'nde traktörü park ederek, römorkun gölgesinde yemek yemeye başladı.

Bu sırada traktörün hareket etmesi üzerine Hafize Su römorkun altından çıkmayı başarırken, kocası Mustafa Su, traktörü durdurmak istedi.

Dengesini kaybederek yere düşen Su, römorkun altında kaldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Su'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Su'nun cesedi Keşan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
çiftçilikMustafa SuTraktör Römorku
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