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Traktöre takılı römorkun damperi açıldı: 9 yaralı

- Kocaeli'de traktöre takılı römorkun damperinin seyir halindeyken açılması sonucu yere düşen Suriye uyruklu 9 fındık işçisi hafif yaralandı

Traktöre takılı römorkun damperi açıldı: 9 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan traktöre takılı römorkun damperinin seyir halindeyken açılması sonucu yere düşen Suriye uyruklu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pınarlı Mahallesi'nde fındık toplamaya giden işçileri taşıyan Mustafa Karagöz'ün kullandığı 41 N 7827 plakalı traktöre takılı römorkun damperi, bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken açıldı.

Bu sırada yere düşen Suriye uyruklu 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif yaralı işçiler, burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.


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Tarım Işçileri
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