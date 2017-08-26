Traktöre takılı römorkun damperi açıldı: 9 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan traktöre takılı römorkun damperinin seyir halindeyken açılması sonucu yere düşen Suriye uyruklu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pınarlı Mahallesi'nde fındık toplamaya giden işçileri taşıyan Mustafa Karagöz'ün kullandığı 41 N 7827 plakalı traktöre takılı römorkun damperi, bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken açıldı.
Bu sırada yere düşen Suriye uyruklu 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hafif yaralı işçiler, burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.