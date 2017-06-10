Traktörle baraj gölüne düşen kişi boğuldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kullandığı traktörle Keban Baraj Gölü'ne düşen kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Muratcık köyünde pancar işçisi olarak çalışan Cihan Gezici (25), tarladaki pancarları sulamak için baraj kıyısındaki dalgıç pompasını traktörle suya indirmek istedi.
Bir anlık dalgınlıkla traktörü geri vitese takan Gezici, kullandığı traktörle birlikte baraj gölüne düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Jandarma, 112 Acil Servis, UMKE ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler geldi.
Yaklaşık 30 dakika süren su altı arama çalışmalarının ardından, Gezici'nin cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Ardından suya batan traktör ise köylülerin yardımıyla karaya çekildi.
Cenaze Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken, olay yerinde bekleyen Gezici'nin yakınları fenalık geçirdi.