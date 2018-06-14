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Trakya Cam Sanayii'nden iş ortaklığı pay alımı açıklaması

İSTANBUL (AA) - Trakya Cam Sanayii AŞ, şirketin iş ortaklığı HNG Float Glass Limited'in yüzde 49,80 oranındaki payını 85 milyon 404 bin 679 dolar karşılığında Hindusthan National Glass and Industries Ltd., Spotlight Vanijya Limited, Brabourne...

Trakya Cam Sanayii'nden iş ortaklığı pay alımı açıklaması

İSTANBUL (AA) - Trakya Cam Sanayii AŞ, şirketin iş ortaklığı HNG Float Glass Limited'in yüzde 49,80 oranındaki payını 85 milyon 404 bin 679 dolar karşılığında Hindusthan National Glass and Industries Ltd., Spotlight Vanijya Limited, Brabourne Commerce Pvt Ltd ve diğer kurucu ortaklardan satın alıp HNG Float Glass Limited'e yüzde 99,8 oranında ortak oldu.

Trakya Cam Sanayii AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirtekin Hindistan'da mukim, yüzde 50 hissesine sahip olduğu iş ortaklığı HNG Float Glass Limited'in yüzde 49,80 oranındaki payının 85 milyon 404 bin 679 dolar karşılığında Hindusthan National Glass and Industries Ltd., Spotlight Vanijya Limited, Brabourne Commerce Pvt Ltd ve diğer kurucu ortaklardan satın alınıp HNG Float Glass Limited'e yüzde 99,8 oranında ortak olunduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Trakya Cam Sanayii
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