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Trakya'da ayçiçeği ekimi başladı

- Edirne Ziraat Odası Başkanı Yorulmaz: - ''Üreticiye hayırlı bir Ayçiçeği sezonu diliyorum. Edirne ve Trakya olarak belki küçük bir yüz ölçümünde bulunuyoruz ama Ayçiçeği üretiminde gerçekten ülkenin büyük bir pay sahibiyiz''

Trakya'da ayçiçeği ekimi başladı

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 75'ini karşılayan Trakya'da, ayçiçeği ekimi başladı.

Edirne Ziraat Odası (EZO) Meclis Başkanı Erdal Akgün, yaklaşık 2 ay sürecek olan ekim döneminin başladığını belirterek, bereketli bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Edirne ve ilçelerinde yaklaşık 1 milyon dönüm arazide ekim yapıldığını anlatan Akgün, kış yağışlarının beklentilerin altında olduğunu umutlarını ilk bahar yağışlarına bağladıklarını ifade etti.

Trakya topraklarının ayçiçeği tarımına uygun olduğunu vurgulayan Akgün, konuşmasına şöyle devam etti:

"Üreticiye hayırlı bir Ayçiçeği sezonu diliyorum. Edirne ve Trakya olarak belki küçük bir yüz ölçümünde bulunuyoruz ama Ayçiçeği üretiminde gerçekten ülkenin büyük bir pay sahibiyiz. Toprağın tava gelmesiyle ekimler başladı. Mayıs ayının son haftasına kadar ekimi yapılabilir. Beklenen yağmurlar olursa daha da güzel olur. Çiftçimiz her zaman Allah'a olan inancını ortaya koymuştur, koymaya da devam ediyoruz. Allah, bize bol bereketler versin"

Edirne Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Avarız köyü Muhtarı Mesut Çakır ise ayçiçeğine verilen desteklerinde her yıl arttığını, Trakya çiftçisi olarak en iyi ürünü yetiştirmek için uğraştıklarını ifade etti.


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Ayçiçeği EkimiEdirne Ziraat Odası (EZO) Meclis Başkanı Erdal AkgünTrakya
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