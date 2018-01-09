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Trakya'da çiftçiye geçen yıl 110 milyon lira ödeme yapıldı

TEKİRDAĞ (AA - Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürü Ergin Çubukçu, Trakya'da 2017 yılında çiftçiye 110 milyon ödeme yapıldığını bildirdi.Çubukçu, yaptığı yazılı açıklamada, Trakya'da 2017 yılında...

Trakya'da çiftçiye geçen yıl 110 milyon lira ödeme yapıldı

TEKİRDAĞ (AA - Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürü Ergin Çubukçu, Trakya'da 2017 yılında çiftçiye 110 milyon ödeme yapıldığını bildirdi.

Çubukçu, yaptığı yazılı açıklamada, Trakya'da 2017 yılında ayçiçeği başta olmak üzere, arpa, buğday, kanola, tane mısır, silajlık mısır, nohut, çavdar ve kinoadan toplam 66 bin ton ürün alınıp tesislerde işlendiğini belirtti.

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul (Çanakkale ve İstanbul illerinin Avrupa Yakası) illerinde 101 kooperatif, 46 bin 249 çiftçiye hizmet verdiklerine dikkati çeken Çubukçu, çiftçilik yapan ortaklarının başta kimyevi gübre olmak üzere karma hayvan yemi, tarımsal motorin, tohumluk, zirai ilaç, tarımsal araç-gereç ve hayvancılık olmak üzere 630 milyonluk girdi ihtiyacını karşıladıklarını vurguladı.

-2018 yılında hedef 100 bin ton

2018 yılında ortaklarının ürettiği ürünlerden yaklaşık 100 bin ton almayı hedeflediklerine değinen Çubukçu, "Trakya'da çiftçiye geçen yıl 110 milyon lira ödeme yaptık. Ortaklarımıza 2017 yılı vadeli 750 milyon kredi kullandırdık. Kullandırdığımız kredilerin yüzde 99'luk kısmını tahsil ettik. Kalan tutarın tahsilatına devam ediyoruz. Ortaklarımızın ödeme alışkanlığı çok yüksek. Bu sayede 44 kooperatifimiz yüzde 100 tahsilat yaparak kullandırdığı kredilerin tamamını tahsil etmiş oldu. Kimyevi gübre ve karma hayvan yemi başta olmak üzere satış fiyatlarımızı uygun hale getirerek, piyasa fiyatlarının çiftçi lehine oluşmasında katkı sağladık. Piyasa fiyatlarında denge unsuru oluşturmamız neticesinde sadece ortaklarımızın değil, kooperatiflerimizde ortak olmayan çiftçilerimiz de bundan olumlu yönde etkilendiler." ifadelerini kullandı.

Çubukçu, 2016 yılına göre faaliyetlerinde yüzde 30'luk artış sağlayarak kayda değer bir büyüme gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Tarım Kredi Kooperatifleri olarak alınan ürünlerin işlenip vatandaşlara güvenli gıda olarak sunduk. Almış olduğumuz ürünlere piyasa fiyatının üzerinde ödeme yaparak ortaklarımızın gelir seviyesini yükseltmeye çalıştık. Ortaklarımıza bu sayede borçlarını ödemede de kolaylık sağladık. Ortaklarımızın ürünlerine doğal afetlere karşı 'Tarım Sigortası' yaptırdık. Yaklaşık 124 bin poliçe üreterek bu kapsamda en fazla poliçe üreten kurum olduk." değerlendirmesinde bulundu.


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Ergin ÇubukçuTarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge BirliğiTrakya
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