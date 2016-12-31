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Trakya'da kış

- Kırklareli'de yoğun kar ve tipi nedeniyle 47, Tekirdağ'da ise 77 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Buzlanma ve tipi nedeniyle kısmen trafiğe kapanan Şarköy-Malkara, Tekirdağ-Hayrabolu, Tekirdağ-Malkara ve Tekirdağ-Muratlı karayolları açılırken, Hayrabolu-Malkara yolunda, bir tırın devrilmesi sonucu trafiğe kapanan yolda ise çalışmalar sürüyor - Mahyatepede kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Trakya'da kış

KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli'nin Demirköy, Vize, Pınarhisar ve Kofçaz ilçelerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy sayısı 47'ye yükseldi.

Kar kalınlığı, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 95, Kofçaz ilçesinde 30, Vize ilçesinde 15, Pınarhisar ilçesinde ise 8 santimetre olarak ölçüldü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının özellikle akşam saatlerinde etkisini arttırdığını, yoğun kar ve tipi nedeniyle köy yollarına ulaşımın kapandığını aktardı.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Eser, "Merkez 6, Kofçaz 14, Demirköy 12, Vize 11, Pınarhisar 4 olmak üzere toplam 47 köy yolumuz ulaşıma kapalı. Yollarımızın ulaşıma açılması için ekiplerimiz aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Gün içerisinde tüm yollarımızı ulaşıma açmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Çalışmaların güçlükle yürütüldüğünü aktaran Eser, kar yağışının dört gündür etkili olduğunu anımsattı.

-Tekirdağ

Tekirdağ'da ise yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Kent merkezi ve ilçelerde gece boyu etkili olan kar ve tipi nedeniyle il genelinde 77 mahalledeki yol ulaşıma kapandı.

Buzlanma ve tipi nedeniyle kısmen trafiğe kapanan Şarköy-Malkara, Tekirdağ-Hayrabolu, Tekirdağ-Malkara ve Tekirdağ-Muratlı karayolları Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 18. Şube Şefliği ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

Hayrabolu-Malkara yolunda, bir tırın devrilmesi sonucu trafiğe kapanan yolda ise çalışmalar sürüyor.

Yoğun kar nedeniyle şehrin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, kent merkezi beyaza büründü. Süleymanpaşa ilçesinde, belediye ekipleri karla kaplanan kaldırımları ve ana arterlerdeki temizlik çalışmalarına devam ediyor.

- Edirne

Edirne'de de akşam başlayan kar yağışı sabaha karşı etkisini yitirdi. Beyaz örtüyle kaplanan kentte hava sıcaklığı sıfırın altına 1 derece ölçülüyor.

Tipi nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına indiği Uzunköprü ve Keşan'da ise karayolları ve belediye ekipleri gece boyu çalıştı. Edirne-Çanakkale karayolunda ulaşıma açık tutulması amacıyla çalışmalar sürüyor.

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin Uzunköprü ve Havsa arasındaki güzergahta tuzlama çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Ulaşımda herhangi bir aksama meydana gelmediğini aktaran İşbilen, şunları kaydetti:

"Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısına doğru yoğunlaştı. Kırcasalih beldesine kadar olan kısımda yoğun tipiyle karşılaştık. Ekiplerimiz kar yağışı başladığından bu yana aralıksız şekilde çalışıyor. Dün akşam bazı tır ve otomobillerin kayması nedeniyle yol zaman zaman kapandı ancak şu anda yapılan çalışmalar dolayısıyla yol açık. Vatandaşlarımıza Uzunköprü, Edirne ve Keşan arasındaki güzergahta dikkatli olmasını öneriyorum" diye konuştu.

Trakya genelinde kar yağışının hafta başına kadar aralıklarla etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.




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