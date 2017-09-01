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Trakya'da Kurban Bayramı coşkusu

- Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar, bayram namazında camilere akın etti

Trakya'da Kurban Bayramı coşkusu

KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ (AA) - Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazında camileri doldurdu.

Kırklareli'nde Hızırbey Camisi'nde namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatinde saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami avlusunda kıldı.

Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, vaazında, bayramların önemli olduğunu söyledi.

Tüm vatandaşların bayramını kutlayan Demirtaş, bayramların birlik ve beraberlik içerisinde geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bayramlarda küslüklerin sona ermesi, dünyada huzur ve barışın hakim olması dileğinde bulunan Demirtaş, ibadetlerini yerine getiren vatandaşların kestikleri kurban etlerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtması gerektiğini dile getirdi.

Hutbe okunması ve dua edilmesinin ardından cemaat bayramlaştı.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da da Kurban Bayramı namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

Bayram namazını tarihi Orta Cami'de kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatinde camide saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami avlusunda kıldı.

Namazın ardından cami imamı Sedat Şen, verdiği hutbede, Kurban Bayramı'nın önemini anlattı.

Daha sonra tekbirler getirildi ve dua sonrası cemaat bayramlaştı.

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CamilerKurban BayramıNamaz
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