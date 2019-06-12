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Trakya'da kuvvetli yağış

ANKARA (AA) - Trakya bölgesinin belli kesimlerinde etkili olan kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Edirne'nin güneyi...

Trakya'da kuvvetli yağış
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ANKARA (AA) - Trakya bölgesinin belli kesimlerinde etkili olan kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısı ve Kırklareli'nin güneybatısında etkili olması öngörülüyor.

Kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



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Anahtar Kelimeler:
Kuvvetli Yağış
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