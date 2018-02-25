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Trakya'da lavanta üretimi çalışmaları

- ETB Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk: - "Tıbbi ve alternatif bitkilerin yetiştirilmesi ve işlenmesi ülkemize ve bölgeye katma değer sağlayacaktır

Trakya'da lavanta üretimi çalışmaları

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası (ETB) üyesi 150 üretici, Bulgaristan'ın Kızanlık (Kazanlık) kentindeki Damescena Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tesisinde incelemelerde bulundu.

Damescena Müdürü Slovka Sisi, ETB üyesi tüccar, çiftçi ve kooperatif başkanlarına yaptığı sunumda, tesisin 1900'lerden bu yana gül üretimi yaptığını anlattı.

Laborant ve uzmanların gül yağı, gül suyu, gül kremi ve buna benzer malzemelerin üretimi için çalıştığını anlatan Sisi, "Bu ürünlerden en fazlasını ve en kalitelisini Fransa'ya gönderiyoruz. Polonya, Hırvatistan ve Türkiye'ye ihracatımız var. Ayrıca yılın belirli dönemlerinde uluslararası gül festivali düzenliyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından borsa üyeleri üreticiler tesisi ve Damescena Etnografya Müzesinde incelemelerde bulundu.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 33 ülkeden 700 katılımcının yer aldığı Filibe Tarım Fuarı'na katıldıklarını, fuarın, tıbbi ve aromatik yada alternatif bitkiler üretimi açısından bilgilendirici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Fuarda düzenlenen konferansta akademisyenlerden lavanta üretimi hakkında bilgi aldık. Şu anda da bu üretimi yapan tesisteyiz. Burada üretimin yapılması ve ürünün yağının çıkartılması ile ilgili bilgiler aldık. Bu konu ile ilgili üretimin biraz daha üreticinin kazanımı noktasında kalmasını düşündüğümüzde kooperatifleşme üzerinden bu ürünlerin yağının çıkartmanın doğru olduğunu düşünüyoruz. Yağ olarak sattığımızda, çok daha değerli satmış oluyoruz. Bu tesislerin de kooperatif tarafından yapıldığında üreticilerin kazanımı daha yüksek olacaktır. Tıbbi ve alternatif bitkilerin yetiştirilmesi ve işlenmesi ülkemize ve bölgeye katma değer sağlayacaktır."

Öztürk, lavanta üretiminin yatırım maliyetleriyle ilgili çalışma başlattıklarını sözlerine ekledi.

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