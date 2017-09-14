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Trakya'da "narko-sokak" uygulaması

EDİRNE (AA) - Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde polis ekiplerince "narko-sokak" uygulaması yapıldı.Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Menzilahir Mahallesi ve çevresinde kontrol noktaları...

Trakya'da

EDİRNE (AA) - Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde polis ekiplerince "narko-sokak" uygulaması yapıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Menzilahir Mahallesi ve çevresinde kontrol noktaları oluşturuldu.

Şüpheli araçlar durdurularak, sürücüler ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorguları yapıldı.

Durdurulan ticari takside balta ve kesici aletler ile bir miktar esrar ve bir kişinin üzerinde ise bir fişek bonzai ele geçirildi. Edirne'deki uygulama kapsamında 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kırklareli'nin çeşitli noktalarında 35 polisle yapılan aramalarda da ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da, narkotik suçlarla mücadele ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerince de çeşitli noktalarda aramalar yapıldı. 70 polis ve bir narkotik köpeğinin katıldığı aramalarda aranan 3 kişi gözaltına alındı.






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Narko-sokakNarkotik SuçlarUygulama
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