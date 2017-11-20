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Trakya'da sağanak

- Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor

Trakya'da sağanak

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - Trakya'da iki gündür devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de iki gün önce başlayan sağanak, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte yağışın yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde de 24 saatte ise metrekareye 13 kilogram yağış düştü. Zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı, sürücüler ara sokaklardaki su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.

Tekirdağ'da da sabah saatlerinden itibaren şiddetini arttıran yağış, il merkezi ve ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.Kent genelinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle ana caddeler ve bazı ara yollarda su birikintileri oluştu.

Sağanak sebebiyle okula giden öğrenciler ile sürücüler zor anlar yaşadı, trafikte aksamalar meydana geldi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için üst geçitlerin altına ve otobüs duraklarına sığındı.

Trafik ekipleri ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kent merkezinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
SağanakTekirdağYağmur
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