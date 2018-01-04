Trakya'da sis etkili oluyor

TEKİRDAĞ / EDİRNE (AA) - Edirne ve Tekirdağ'da etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ'da sabaha karşı etkisini artıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 30 metreye kadar düştü.

Özellikle şehir merkezi ile İstanbul ve Hayrabolu karayolu istikametinde etkili olan sisin trafikte herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem aldı.

Öte yandan, Marmara Denizi'ndeki gemiler siste güzel görüntüler oluşturdu.

- Selimiye Camisi gözden kayboldu

Edirne'de de sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi, 50 metreye kadar düştü.

Gece saatlerinde başlayan ve etkisini sabah artıran sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri uyardı.

Sis sebebiyle kentin simgesi Selimiye Camisi gözden kaybolurken, pek çok tarihi yapıda da seyirlik görüntüler oluştu.

Her iki kentte de sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.