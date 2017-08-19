Trakya'dan İstanbul'a kurban sevkıyatı

KIRKLARELİ (AA) - İstanbul'un kurbanlık ihtiyacının önemli bir kısmını karşılan Trakya'dan, hayvan sevkıyatı başladı.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da besiciler tarafından kamyonlara yüklenerek Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne getirilen kurbanlıklar, veteriner kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul'a götürülüyor.

Kırklareli'nde ilk sevkıyat büyükbaş hayvan besicisi Hasan Çiçekdağ tarafından gerçekleştirildi.

Hayvanlarının sağlık raporu ve kontrolü için Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne gelen Çiçekdağ, 31 büyükbaş hayvanını İstanbul'a götüreceğini söyledi.

İstanbul pazarının daha büyük olması nedeniyle ilk tercihlerinin burası olduğunu anlatan Çiçekdağ, Trakya'da yetişen kurbanlıkların daha fazla ilgi gördüğünü dile getirdi.

Çiçekdağ, bu yıl kurbanlıklarının tamamını satacağına inandığını aktardı.

Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Şerafettin Uçar ise Trakya'dan kurban sevkıyatlarının 17 Ağustos itibariyle başladığını ancak besicilerin hayvanlarını yeni yeni götürmeye başladığını belirtti.

Yaklaşık 5 saat içerisinde 533 küçükbaş, 77 büyükbaş hayvanı İstanbul'a gönderdiklerini ifade eden Uçar, bu rakamların ilerleyen günlerde ciddi anlamda artacağına söyledi.

Geçen yıl Trakya'dan İstanbul'a yaklaşık 100 bin kurbanlık gönderildiğini anımsatan Uçar, "Kurban hareketliliğimiz bugün itibariyle başlamış bulunuyor. İstanbul'un Anadolu Yakası'na götürülen kurbanlıklar bir daha Trakya'ya dönemeyecek. Besicilerimiz de bu konuya hassas davranmalılar. İstanbul'un Avrupa Yakası'na giden kurbanlıklar ise veteriner kontrolünün ardından izinle dönebilecek. Biz bu yıl özellikle damızlık dişi hayvanların kesilmesinin önüne geçmek için çaba harcıyoruz. Vatandaşlarımızda dişi hayvan satışı gördüğünde muhakkak bizlere ulaşsın." diye konuştu.

Uçar, Trakya'nın hastalıklardan ari bölge olması nedeniyle İstanbulluların da ilgisini çektiğini vurguladı.