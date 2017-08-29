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Trakya'dan İstanbul'a kurbanlık sevkiyatı sürüyor

- İstanbul'un kurbanlık ihtiyacının önemli bir kısmını karşılan Trakya'dan hayvan sevkiyatı devam ediyor - Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Uçar: - "Trakya'dan İstanbul'a şu ana kadar 80 bin civarında bir kurbanlık sevkiyatı gerçekleştirdik. Bayrama sayılı günler kala sevk işlemlerimiz tüm hızıyla sürüyor"

Trakya'dan İstanbul'a kurbanlık sevkiyatı sürüyor

KIRKLARELİ (AA) - İstanbul'un küçükbaş kurbanlık ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Trakya'dan kente hayvan sevkiyatı sürüyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca "hastalıklardan ari bölge" ilan edilen ve "Türkiye'nin Hollanda'sı" olarak nitelendirilen Trakya'da yetişen kurbanlıklar, İstanbul'a gönderiliyor.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da besiciler tarafından kamyonlara yüklenerek Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne getirilen kurbanlıklar, veteriner kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul'a sevk ediliyor.

Trakya'daki ağıllardan kamyon ve tırlara yüklenen kurbanlıklar yaklaşık 4 saatlik yolculuğun ardından alıcılarının karşısına çıkıyor.

Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Şerafettin Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sevkiyatın 10. gününde Trakya'dan İstanbul'a yoğun bir şekilde kurbanlık gönderildiğini söyledi.

Besicilerin yetiştirdiği kurbanlıkların İstanbul'da daha fazla ilgi gördüğünü aktaran Uçar, sevk işlemlerinin arife gününe kadar sürmesini beklediklerini ifade etti.

Besicilerin kurbanlık hayvanlarını bayrama 10 gün kala İstanbul'a götürmeye başladıklarını belirten Uçar, İstanbul'a giden besicilerin satışlardan memnun olduğunu kaydetti.

Geçen yıl da Trakya'dan İstanbul'a yaklaşık 100 bin kurbanlık gönderildiğini anımsatan Uçar, "Trakya'dan İstanbul'a şu ana kadar 80 bin civarında bir kurbanlık sevkiyatı gerçekleştirdik. Bayrama sayılı günler kala sevk işlemlerimiz tüm hızıyla sürüyor. İstanbul'un Avrupa yakasına giden kurbanlıklar ise veteriner kontrolünün ardından izinle dönebilecek. Biz bu yıl özellikle damızlık dişi hayvanların kesilmesinin önüne geçmek için çaba harcıyoruz." diye konuştu.

Besici Abidin Maldır ise yaklaşık 150 hayvanını İstanbul'a götürmek için tıra yükleyerek yola çıkacaklarını dile getirdi.

Bu yıl kurban satışlarının güzel olacağına inandıklarını belirten Maldır, kurbanlıklara da çok az bir zam yapıldığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Gıda Tarım VeSevkiyatTrakya
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