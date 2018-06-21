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TRAKYAKA'dan Tekirdağ için "marka" atağı

- TRAKYAKA, "Karacakılavuz Dimi Dokuması" ile ilgili Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescil başvurusu yapmak için Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile protokol imzaladı

TRAKYAKA'dan Tekirdağ için

TEKİRDAĞ (AA) - "Karacakılavuz Dimi Dokuması" ile ilgili Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescil başvurusu yapılması için Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) ile Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

TRAKYAKA'dan yapılan açıklamaya göre, TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Cömertler'in imzaladığı kurumsal iş birliği protokolü ile "Karacakılavuz Dimi Dokuması"na coğrafi işaret alınması için resmi süreç başlatıldı.

Şahin, Trakya bölgesinin coğrafi işaret konusunda önemli bir potansiyeli olduğunu ifade ederek, bunu göz önünde bulundurarak ajans olarak çalışmalara hız verdiklerini vurguladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile "Karacakılavuz Dimi Dokuması" için başlattıkları çalışmanın hayırlı olmasını dileyen Şahin, şunları kaydetti:

"Ajans olarak coğrafi işaret ile ilgili bir çalışma başlatmış bulunuyoruz. Öncelikle mevcut durumumuzu inceledik, coğrafi işaret karnemizi ortaya koyduk. Edirne’den 4, Tekirdağ ve Kırklareli’den 1'er olmak üzere toplamda 6 yöresel ürünümüz coğrafi işaret almış. Bunlar, Edirne beyaz peyniri, Keşan satır et, İpsala pirinci, Edirne tava ciğeri, Malkara eski kaşarı ve Kırklareli hardaliyesi. Başvuru süreci devam eden ürünlerimizle coğrafi işaret alabilecek birçok yöresel ürünümüz bulunduğunu tespit ettik, paydaşlarımızla yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında. Elde ettiğimiz verilerle paydaş kurumlarımıza coğrafi işaret başvuru sürecinde teknik destek olmaya karar verdik. Belirlenen ürünlere ilişkin coğrafi işaret süreci tamamlanana kadar paydaşlarımıza destek olacağız. Tabi, coğrafi işareti almış olmak yetmiyor, sonrasında ürünlerin markalaşması ve tanıtımının yapılması konusunda da hem halihazırda coğrafi işaret almış kurumlarımıza hem de süreci devam eden başvurulara desteğimiz devam edecek. Coğrafi işaret almış bir ürünün marka değerinin artırılması ve tanıtım faaliyetlerine yönelik olarak da bir strateji belgesi hazırlıyoruz. Bu konuda da paydaşlarımızın fikirlerini alıp belgeye son şeklini vermeyi planlıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Karacakılavuz Dimi Dokuması
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