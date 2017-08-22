KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Türkiye'de hayvancılığın Hollanda'sı olarak adlandırılan Trakya'da yetişen kurbanlıkların büyük bir bölümü İstanbul pazarında alıcıyla buluşuyor.

İstanbul'un küçükbaş kurbanlık ihtiyacının bir kısmını karşılayan Trakya'dan bayram öncesi 100 binden fazla küçükbaş hayvan İstanbul'a gönderilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca "hastalıklardan ari bölge" ilan edilen ve "Türkiye'nin Hollanda"sı olarak nitelendirilen Trakya'da yetişen kurbanlıklar, etinin tadı dolayısıyla İstanbulluların ilgisini daha fazla çekiyor.

Besicilerin de yıl boyu kurbanlık olarak hazırladığı hayvanlarının İstanbul'da daha iyi fiyat bulması nedeniyle birçok yetiştirici İstanbul pazarında yerini almak için gün sayıyor.

Kırklareli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ümit Ortan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'dan İstanbul'a hayvan sevkiyatının başladığını söyledi.

İstanbul'un kurbanlık ihtiyacının bir bölümününün Trakya'dan karşılandığını ifade eden Ortan, Trakya'nın hastalıklardan ari olması nedeniyle buradan giden kurbanlıkların İstanbulluların ilgisini çektiğini dile getirdi.

Bölgede çok sağlıklı hayvanların yetiştiğini ifade eden Ortan, bu yıl kurbanlık sayısında hiçbir sıkıntı olmadığını vurguladı.

Trakya'da yeterince kurbanlık bulunduğunu aktaran Ortan, "Bu yıl Trakya'dan 100 binden fazla hayvan İstanbul pazarında satılacak. Trakya'nın 'hastalıklardan ari bölge' olması nedeniyle kurbanlıklara ciddi bir talep gösteriliyor. Trakya'nın kurbanlığı etinin tadıyla öne çıkıyor. Şuanda Kırklareli'nden 21 bin 500 küçükbaş hayvanın İstanbul'a götürülmesi için müracaatta bulunuldu. Bu sayının önümüzdeki günlerde artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Ortan, Kırklareli'nden başka illere gönderilen ve satılamayan kurbanlıkların ise ancak kesilerek geri getirilebileceğini ifade etti.

- "Damızlık dişi hayvanlar kesilmeyecek"

Kırklareli Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Bülent Oral da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca damızlık dişi hayvan kesiminin yasaklandığını anımsattı.

Yavru vermeyen ve damızlık süresini doldurmuş dişi hayvanların kesilebileceğini belirten Oral, bu kurallara uymayan kişilere gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını bildirdi.

Hayvan popülasyonu açısından bu kararın önemine değinen Oral, tüm besicilerin bu karara uyması gerektiğine işaret etti.

Besici Mesut Aymaç ise yaklaşık 350 hayvanını İstanbul'a götürmek için gün saydığını anlattı.

İstanbul pazarının daha büyük olduğunu, bu nedenle hayvanlarını kolay satabildiklerini bildiren Aymaç, yaklaşık 10 yıldır İstanbul'da kurbanlık sattığını dile getirdi.



