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Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi'ne doğru

- Türkiye Motosiklet Federasyonunun stant açacağı fuara milli motosikletçi Sofuoğlu da katılacak

Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi'ne doğru

İZMİR (AA) - Bu yıl 11'incisi düzenlenen Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi'nin açılışına milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu da katılacak.

İZFAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği iş birliğinde gerçekleştirilecek fuar 7-10 Aralık'ta kapılarını açacak.

Dünya Motokros Şampiyonası'na yeniden dahil olan Türkiye Motosiklet Federasyonu da fuarda "Spor turizmin geleceğidir" sloganıyla iki stant açacak.

Federasyon, Afyon'da 2 Eylül'de gerçekleşecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18'inci yarışını ve Yakın Karadeniz Baja Rallisi'ni tanıtacak. Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu da fuarın açılışında ve federasyonun stantlarında bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Motosiklet Federasyonu İdari Asbaşkanı Mahmut Akülke, her iki spor organizasyonunu İzmir'de tanıtacakları için mutlu olduklarını belirtti.

Spor turizmini ülke gündemine getirdikleri için gururlandıklarını vurgulayan Akülke, "Fuar süresince etkinlikleri olacak. En önemlisi dışarıda kurduğumuz Extreme Enduro parkurunda sporcularımız kıyasıya mücadele edecek. Gün içinde birbiriyle mücadele ederken seyircilere de enteresan görüntüler verecekler." ifadelerini kullandı.

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Dünya Motokros ŞampiyonasKenan SofuoğluTravel Turkey İzmirTürkiye Motosiklet Federasyonu İdari Asbaşkanı Mahmut Akülke
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