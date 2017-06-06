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TREDAŞ Spor'un başarısı

- TREDAŞ Spor oyuncuları milli takıma davet edildi

TREDAŞ Spor'un başarısı

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) Spor oyuncuları milli takıma davet edildi.

TREDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya'da elektrik hizmeti sağlayan TREDAŞ sosyal sorumluluk alanında da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Afyonkarahisar Atatürk Spor Kompleksi'nde 28 Mayıs-04 Haziran'da finallere kalan 32 takımın katılımıyla düzenlenen "U13 Erkekler Türkiye Şampiyonası" sona erdi.

Aralarında Anadolu Efes, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Darüşşafaka Doğuş ve Pınar Karşıyaka gibi Spor Toto Basketbol Ligi’nin güçlü ekiplerinin alt yapı takımlarının bulunduğu U13 Türkiye Şampiyonası’nda TREDAŞ Spor, finalleri 5'incilikle tamamladı.

TREDAŞ Spor, 29 yıllık tarihinde ilk kez katıldığı U13 Türkiye Şampiyonası’nda Spor Toto Basketbol Ligi takımlarının altyapı kadroları ile başa baş bir oyun ortaya koyarak, taraflı tarafsız turnuvaya katılan tüm basketbolseverlerin beğenisini topladı.

Turnuvanın sayı kralı TREDAŞ Spor oyuncusu Serhat Kargın olurken, ribaunt kralı da yine TREDAŞ Spor’dan Yağız Alp Şahin oldu.

TREDAŞ Spor oyuncuları, U13 Türkiye Şampiyonasında gösterdiği performans ile Türkiye Basketbol Milli Takımı altyapı antrenörlerinin de ilgisini çekmeyi başardı. TREDAŞ Spor oyuncuları, Serhat Kargın ve Yağız Alp Şahin Türkiye 13 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, TREDAŞ Spor’un teknik heyeti ve sporcularının turnuvanın başından sonuna kadar başarıya inanan bir ekip olduğunu ifade etti.



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BasketbolTekirdağTREDAŞ
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