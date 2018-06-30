TREDAŞ'dan elektrik kesintisine uzaktan enerjilendirme

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) Operasyon Merkezi, Scada sistemi sayesinde bölgede meydana gelen kesintilerin anlık takibini yapıp, uzaktan enerjilendirme işlemleri yapılabiliyor.

Türkiye'de ilk defa Trakya bölgesinde faaliyete geçen uygulama ile TREDAŞ, abonelere kesintisiz enerji sunmayı hedefliyor.

Ar-Ge projesi kapsamında yürütülen arıza tahmin uygulaması sayesinde yapılacak bakımlar belirlenip arızaların önlenmesi amaçlanıyor.

TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, gazetecilere yaptığı açıklamada, TREDAŞ işletme sorumluluğunu yürüttüğü Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli il merkezleri ve bu illere bağlı köylerde, abonelere kesintisiz hizmet verebilmek için çalıştıklarını söyledi.

Bilgili, teknolojik uygulamaları ve 7 gün 24 saat çalışan arıza ekipleri ile önlemlerini her geçen gün artırmaya devam ettiklerini ifade ederek, "Ani hava değişimleri oluyor, özellikle rüzgar, şimşekler çok ani hava değişimleri oluyor. Yaz ayları olması dolayısıyla da baskın şartlara maruz kalabiliyoruz. Arıza yönetim sistemimizde anlık hava durumlarını alarak hava değişimini önceden tahmin edebiliyor ve öngördüğümüz tedbirleri alıyoruz." dedi.

Sahada bir arıza olduğunda, bunu otomatik iş ataması olarak gördüklerini ve vakit kaybetmeden aksiyon alabildiklerini belirten Bilgili, "Operasyon merkezimizde kesintileri gerçek zamanlı olarak izleyip arıza giderme sürecini yönetiyoruz, yüzde 87 oranında abonelerimizden önce biz arızanın ne olduğunu görebiliyoruz. Sahada iş gücü yönetimimiz var, sahadaki bütün ekiplerimiz tabletler vasıtasıyla izlenebiliyor hızlı iş ataması yapabiliyoruz, araçlarımız takip ediliyor. Dolayısıyla lokasyona en yakın bölge ekiplerimiz neredeyse hemen hızlı bir şekilde aksiyon alabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

TREDAŞ Operasyon Müdürü Veysel Toprak da teknolojik yatırımlarla kullanıcıya, çok hızlı bir şekilde enerji vermek için ekip olarak çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

- "Bu uygulama ilk kez Trakya’da başladı"

Toprak, yeni uygulama ile yaşanabilecek olumsuzlukları önceden belirleyip ona göre müdahale edebildiklerini aktararak şunları kaydetti:

"Hava durumu modülümüz. hava durumunu 10 gün 15 gün önceden tahmin edip ve ekiplere ilgili uyarılar yapılabiliyor. Bununla ilgili eğer havada bir risk durumu varsa, rüzgardır ya da kıştır ilgili bölge elemanlarına ve operasyon merkezinde çalışan arkadaşlara, e-mail ve SMS ile bildirim yapıyor, zaman içerisinde takip ediliyor son gün eğer risk devam ediyorsa, bununla ilgili operasyon merkezi sahadaki ekipleri yönlendirip vardiya düzenimizi ona göre ayarlıyoruz. Bu şekilde de vatandaşa en hızlı bir şekilde enerji vermek için mücadele ediyoruz. Mesela, şu anda herhangi bir yerde arıza olduğu zaman bu bize otomatik olarak 186 çağrı merkezinden önce, sistemimizde düşmekte ve ilgili ekip elemanları oraya yönlendirmekte, bu da bizim arıza süremizi minimize etmekte ve vatandaşın daha az kesinti yaşamasına sebep olmaktadır. Bu uygulama ilk kez Trakya'da başladı."