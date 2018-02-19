TREDAŞ'tan kız öğrencilere bilgilendirme ve danışmanlık

İSTANBUL (AA) - Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) tarafından "Büyüdükçe Yarınsın Projesi" kapsamında, Çorlu Gönüllü Hizmet Vakfı Aysel Abdullah Öğücü Ortaokulu'nda 8. sınıfta okuyan 160 kız öğrenciye eğitim tercihleri ve iş hayatına yönelik danışmanlık yapıldı.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, kadınların iş hayatındaki istihdamının ve cinsiyetler arasında adil ve eşitlikçi fırsatların sunulmasına ilişkin farkındalığın artırılmasına yönelik olarak çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmada 8. sınıfta okuyan kız öğrenciler; lise ve üniversite tercihlerine yönelik olarak, endüstri meslek lisesinin elektrik bölümü ve mühendislik fakültelerinde elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliğine dönük eğitim ve kariyer olanakları ile ilgili şirket yöneticileri, kadın tekniker ve mühendisler tarafından bilgilendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorlu Gönüllü Hizmet Vakfı Aysel Abdullah Öğücü Ortaokulu Müdürü Fatih Yazgan, TREDAŞ'ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TREDAŞ ile faydalı iş birliklerine hazır olduklarını kaydetti.

Öte yandan TREDAŞ tarafından mart ayında aynı okulda düzenlenecek enerji temalı resim ve proje yarışmasının hazırlıklarına da devam ediliyor.