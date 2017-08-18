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Trenin çarptığı genç yaşam mücadelesini kaybetti

- Mersin'in Tarsus ilçesinde kazada ağır yaralanan lise öğrencisi, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Trenin çarptığı genç yaşam mücadelesini kaybetti

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletiyle geçmek istediği hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 10 gün tedavi gören 16 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Amerikan Koleji öğrencisi Nazmi Toygar Hıdıroğlu, 8 Ağustos'ta Mithatpaşa Hemzemin Geçidi'nden motosikletiyle geçerken Adana-Mersin seferini yapan trenin çarpmasıyla yola savruldu. Ağır yaralanan genç, 10 gündür özel bir hastanede sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

İlçenin tanınmış iş adamlarından Oğuzhan Hıdıroğlu'nun oğlu olan genç için Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Hıdıroğlu'nun cenazesi, namazın ardından Eshab-ı Kehf’teki aile kabristanına defnedildi.

Törene, Hıdıroğlu ailesi, yakınları ve okul arkadaşlarının yanı sıra AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Tarsus Emniyet Müdürü Salim Çakan, AK Parti, CHP ve MHP'nin ilçe yöneticileri de katıldı.

Öte yandan Hıdıroğlu'nun geçmek istediği hemzemin geçidin bariyerlerinin bozuk olduğu iddia edildi.


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