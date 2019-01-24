Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Bursa food istanbul Cemalettin Sarar
En taze kahveyi yaptı
En taze kahveyi yaptı
Davos'ta güvenlik
Davos'ta güvenlik
Siber güvenlik şart
Siber güvenlik şart
Davos başladı
Davos başladı
Moda rüzgarı esti
Moda rüzgarı esti

Treyler sektörü KDV indiriminden memnun

- Treyler Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık: - "Son çıkan kararnameyle treyler sektöründe de KDV yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü. Bu bizim için çok önemli, değerli bir adım" - "Paranın maliyetindeki artış, ister istemez harcamaları kısıtlıyor. Dolayısıyla bu zor dönemi atlatmamızda KDV indirimlerinin sürmesinin büyük katkısı olacaktır. Sektör olarak atılan adımları takdirle karşılıyoruz"

Treyler sektörü KDV indiriminden memnun
banner17

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Treyler Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, treyler sektöründe KDV'nin yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmesinin kendileri için çok önemli, değerli bir adım olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Kaan Saltık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ekonomik anlamda zor bir yıl geçirdiğini belirtti.

Seçim sonrasında ekonomide bir rahatlama beklenebileceğini dile getiren Saltık, yılın ikinci yarısında ülkenin ekonomik olarak tekrar rayına gireceğini ifade etti.

Ekonomide jeopolitik gelişmelerin önemli olduğuna işaret eden Saltık, Türkiye'nin Irak ve Suriye'de belirli ölçüde kontrolü ele almasının yöredeki yatırımcılara büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Saltık, Mersin Uluslararası Limanı'nın iç pazarın yanı sıra Orta Doğu ülkeleriyle de ciddi bağlantılarının olduğunu belirterek, "Orta Doğu ülkelerine daha fazla mal satabilmemiz, oralarda yatırım yapmamız herkese fayda sağlayacaktır. Irak, Suriye bizim komşularımız ve büyük potansiyel barındırıyorlar." dedi.

Mersin'in lojistik ve nakliye sektörü açısından önemli bir kent olduğunu dile getiren Saltık, "Irak ve Suriye'deki ticaret hacmi düştüğü zaman ister istemez hem Mersin Uluslararası Limanı hem de lojistik sektörü etkileniyor. Lojistik sektörü de otomotiv sektörünü etkiliyor. Lojistik sektörü para kazanamazsa biz treyler satamıyoruz, biz treyler satamayınca çelik ihtiyacı sınırlı kalıyor. Bu bir zincir şeklinde devam ediyor. Dolayısıyla 2019 yılının bölgenin huzura kavuştuğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

- "Yıllardır talep ediyorduk"

Saltık, otomotiv sektörüne yönelik KDV indirimine treylerin de dahil edildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Özellikle ticari araçlara yapılan KDV indirimi çok önemli bir adım. Yıllardır bir talebimiz vardı, 'Bizi otomotiv sektörünün dışında görmeyin. Otomotiv sektörüne tanıdığınız hakları lütfen bizim sektörümüze de tanıyın, bizim de ihtiyacımız var.' diyorduk. Sağolsunlar, son çıkan kararnameyle treyler sektöründe de KDV yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü. Bu bizim için çok önemli, değerli bir adım. Takdirle karşıladık. Bu, tüm otomotiv sektörüne belirli bir ivme getirecek."

KDV indirimlerinin sektörün rahatlamasında önemli rol oynadığını vurgulayan Saltık, "Paranın maliyetindeki artış, ister istemez harcamaları kısıtlıyor. Dolayısıyla bu zor dönemi atlatmamızda KDV indirimlerinin sürmesinin büyük katkısı olacaktır. Sektör olarak atılan adımları takdirle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Saltık, Türkiye'nin otomotiv sektöründe büyük bir potansiyel barındırdığını belirterek, vergi konusundaki pozitif yatırımların pazarın büyümesini beraberinde getireceğini söyledi.

Pazarın büyümesiyle birlikte istihdamın ve ekonominin de gelişeceğine işaret eden Saltık, "100 bin araçtan x rakamı vergi toplamaktansa 250 bin araçtan y rakamı verginin toplanması devlet bütçesine daha fazla katkı sağlayabilir. Mutlaka en üst düzeyde bunlar konuşuluyordur. Bizler de Türkiye'ye böyle bir yaklaşımın katkısı olacağını düşünüyoruz." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Mersin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1