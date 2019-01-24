Treyler sektörü KDV indiriminden memnun

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Treyler Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, treyler sektöründe KDV'nin yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmesinin kendileri için çok önemli, değerli bir adım olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Kaan Saltık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ekonomik anlamda zor bir yıl geçirdiğini belirtti.

Seçim sonrasında ekonomide bir rahatlama beklenebileceğini dile getiren Saltık, yılın ikinci yarısında ülkenin ekonomik olarak tekrar rayına gireceğini ifade etti.

Ekonomide jeopolitik gelişmelerin önemli olduğuna işaret eden Saltık, Türkiye'nin Irak ve Suriye'de belirli ölçüde kontrolü ele almasının yöredeki yatırımcılara büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Saltık, Mersin Uluslararası Limanı'nın iç pazarın yanı sıra Orta Doğu ülkeleriyle de ciddi bağlantılarının olduğunu belirterek, "Orta Doğu ülkelerine daha fazla mal satabilmemiz, oralarda yatırım yapmamız herkese fayda sağlayacaktır. Irak, Suriye bizim komşularımız ve büyük potansiyel barındırıyorlar." dedi.

Mersin'in lojistik ve nakliye sektörü açısından önemli bir kent olduğunu dile getiren Saltık, "Irak ve Suriye'deki ticaret hacmi düştüğü zaman ister istemez hem Mersin Uluslararası Limanı hem de lojistik sektörü etkileniyor. Lojistik sektörü de otomotiv sektörünü etkiliyor. Lojistik sektörü para kazanamazsa biz treyler satamıyoruz, biz treyler satamayınca çelik ihtiyacı sınırlı kalıyor. Bu bir zincir şeklinde devam ediyor. Dolayısıyla 2019 yılının bölgenin huzura kavuştuğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

- "Yıllardır talep ediyorduk"

Saltık, otomotiv sektörüne yönelik KDV indirimine treylerin de dahil edildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Özellikle ticari araçlara yapılan KDV indirimi çok önemli bir adım. Yıllardır bir talebimiz vardı, 'Bizi otomotiv sektörünün dışında görmeyin. Otomotiv sektörüne tanıdığınız hakları lütfen bizim sektörümüze de tanıyın, bizim de ihtiyacımız var.' diyorduk. Sağolsunlar, son çıkan kararnameyle treyler sektöründe de KDV yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü. Bu bizim için çok önemli, değerli bir adım. Takdirle karşıladık. Bu, tüm otomotiv sektörüne belirli bir ivme getirecek."

KDV indirimlerinin sektörün rahatlamasında önemli rol oynadığını vurgulayan Saltık, "Paranın maliyetindeki artış, ister istemez harcamaları kısıtlıyor. Dolayısıyla bu zor dönemi atlatmamızda KDV indirimlerinin sürmesinin büyük katkısı olacaktır. Sektör olarak atılan adımları takdirle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Saltık, Türkiye'nin otomotiv sektöründe büyük bir potansiyel barındırdığını belirterek, vergi konusundaki pozitif yatırımların pazarın büyümesini beraberinde getireceğini söyledi.

Pazarın büyümesiyle birlikte istihdamın ve ekonominin de gelişeceğine işaret eden Saltık, "100 bin araçtan x rakamı vergi toplamaktansa 250 bin araçtan y rakamı verginin toplanması devlet bütçesine daha fazla katkı sağlayabilir. Mutlaka en üst düzeyde bunlar konuşuluyordur. Bizler de Türkiye'ye böyle bir yaklaşımın katkısı olacağını düşünüyoruz." dedi.