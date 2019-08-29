Trial heyecanı Bolu'da

2019 Türkiye Trial Şampiyonası 4. Ayağı 1 Eylül 2019 tarihinde Bolu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü tarafından Bolu Çakmaklar mevkinde bulunan Köroğlu Motorsporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



01 Eylül'19 Pazar günü saat 11.00`da verilecek start ile başlayacak organizasyonda yaşanacak kıyasıya mücadelenin ardından birinci kısım saat 12.30'da son bulacak. Aynı gün ikinci kısım için saat 15:00'de yeniden direksiyon başına geçecek olan ekipler saat 17:30'da mücadeleyi tamamlayacaklar. Organizasyonun ödül töreni saat 17.45’den sonra yarış merkezinde düzenlenecek.



