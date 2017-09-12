Tropik fırtına Maring, Filipinler'i etkisi altına aldı

ZAMBOANGA CITY (AA) - Filipinler'i etkisi altına alan tropik Maring fırtınasının neden olduğu seller ve toprak kaymalarında 2 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetimi Dairesi, aşırı yağışların görüldüğü Luzon bölgesinde meydana gelen toprak kaymalarında 14 ve 17 yaşındaki iki erkek çocuğun yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Eğitime ve resmi kurumlarda çalışmaya ara verilen Luzon'da 13 kişinin kaybolduğu, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Meteoroloji bürosu PAGASA, ülkede Luzon ve Metro Manila dahil 21 bölge için tropik siklon uyarısı yaptı.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz