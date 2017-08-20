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"Troy Air Fest"te uçak kazası: 1 yaralı

- Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen festivalde deneme uçuşu yaparken motoru arızalanan uçağını izleyicileri tehlikeye atmamak için pist yerine toprak zemine indiren pilot, uçağın tekerleğinin taşa çarpıp devrilmesi sonucu yaralandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen Uluslararası Havacılık Festivali "Troy Air Fest"te deneme uçuşu yaparken motoru arızalanan uçağı toprak zemine indiren pilot, uçağın tekerleğinin taşa çarpıp devrilmesi sonucu yaralandı.

Umurbey belde Belediyesi ve Görsel Tanıtım Derneğince 75 dönümlük alanda düzenlenen ve 17 Ağustos'ta başlayan etkinliklerin son gününde deneme uçuşu için havalanan 50 yaşındaki pilot Mustafa Gürer yönetimindeki Virus ultralight tipi tek motorlu 2 kişilik uçağın motoru arızalandı.

Pilot Gürer, arızayı kuleye bildirerek, pist kenarında bulunan izleyicilere zarar gelmemesi için uçağı toprak zemine indireceğini söyledi.

Gürer'in toprak zemine indirmeyi başardığı uçağın tekerleği yavaşladığı sırada taşa takılınca devrildi. Kazada hafif yaralanan Gürer, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Dört gün süren festival kapsamında katılımcılar, F-16 ve süper enduro ile "Cessna 172", "Cessna 206", "Gyro" ve "Ultralight" tipi uçakların gökyüzündeki gösterilerini izleme fırsatı bulmuş, Kıraç, Teoman, Beyza Durmaz ve Romanyalı sanatçı Inna, DJ Vanessa Moreno gibi ünlü isimlerin konserlerine katılmıştı.

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