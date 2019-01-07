TROY ve Evrencan Gündüz iş birliğiyle

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY ve sanatçı Evrencan Gündüz’ün, Türkiye'nin ortak değerlerini müzikseverlerle buluşturmak üzere gerçekleştirdiği "Bu Toprakların Sesleri" projesi kapsamında seslendirilen türküler, projeyle aynı ismi taşıyan bir albümde toplandı.

Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin eşsiz zenginliğini, köklü ödeme alışkanlıklarını ve dinamizmini Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne dönüştüren TROY ve genç sanatçı Evrencan Gündüz, geçen yıl bu toprakların ortak değerlerini müzikseverlere sunmak için yaptıkları iş birliğini 2019’u karşılarken bir adım ileriye taşıdı.

Evrencan Gündüz’ün "Bu Toprakların Sesleri" projesi kapsamında bugüne kadar seslendirdiği tüm türküler, yine aynı adı taşıyan albümle müzikseverlerle buluştu.

Tümü canlı kayıtla, halkla ya da doğayla iç içe mekanlarda kaydedilen birbirinden özel türküler, "Bu Toprakların Sesleri" albümünde dinleyicilerle buluşuyor. "Burçak Tarlası", "Iğdır’ın Al Alması", "Çalın Davulları", "Ordu’nun Dereleri" ve "Vardar Ovası" türkülerinin yer aldığı albümde tüm aranjeler, Evrencan Gündüz tarafından yapıldı.



"Bu Toprakların Sesleri" albümüne Spotify, Apple Music ve daha pek çok dijital platform üzerinden ulaşılabiliyor.



