TRT Arapça uluslararası marka olma yolunda

İSTANBUL (AA) - TRT Arapça Genel Yayın Yönetmeni Resul Serdar Ataş, TRT Arapça kanalını tıpkı TRT World gibi uluslararası marka olarak yeniden konumlandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan, TRT Arapça Genel Yayın Yönetmeni Ataş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Hüseyin Altınalan, ziyaretteki konuşmasında, TRT gibi kamu kuruluşu olan AA'nın, kurulduğu günden bu yana halkın doğru bilgi ve haber alma hakkını temin etmek, dışarıdan medya üzerinden yürütülen propaganda, karartma, karalama ve manipülasyonlara karşı durmak için önemli bir görev icra ettiğini anlattı.

Bu kurumların etki alanını artırmasının gerekliliğine dikkati çeken Altınalan, "Zira bir ülkenin güçlü olabilmesi için güçlü ekonomi, güçlü demografik yapı, güçlü ordu ve etki alanı güçlü milli medyaya sahip olması zorunluluktur." dedi.

Resul Serdar Ataş da Türkiye'nin uluslararası Arapça yayın yapan kanal ve gazetelere ihtiyacı olduğunu belirterek, bugüne kadar bu anlamda belli bir görev üstlenen TRT Arapçanın yeniden yapılandırılacağını kaydetti. Ataş, "Bu yıl içinde TRT Arapça kanalını tıpkı TRT World gibi uluslararası bir marka olarak yeniden konumlandırıyoruz ve bunun çalışmaları devam ediyor." dedi.

TRT World'ün çok iyi bir örnek olarak kurulduğunu anlatan Ataş, "Hepimizin yüz akı ve gururudur. İstanbul merkezli İngilizce yayın yapan bir kanal. Pazarda da kendi ağırlığını hissettiriyor. Tutumunu, bakışını iyi yansıtıyor. Bu çok başarılı bir örnek oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gelişmesine paralel olarak uluslararası medya kuruluşlarına da ihtiyacı olduğunu vurgulayan Resul Serdar Ataş, bölge, ülke ve dünya kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda çalışmalar yapılacağını dile getirdi.

- "Kapsamlı bir proje yürütülüyor"

Ataş, TRT World ve TRT Arapçanın uluslararası kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi misyonunu üstlendiğini ifade ederek, şunları aktardı:

"Biz çalışmalara başladık. Kapsamlı bir proje yürütülüyor. Bu yıl sonunda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu süre zarfında AA ile özellikle AA'nın Arapça Haberler Editörlüğü ile yakın iş birliğimiz olacak. Çünkü Anadolu Ajansı da benzer bir şekilde yabancı dillerde takdire şayan işler yapıyor, 13 dilde yayın yapıyor. Hem bizim hem Anadolu Ajansı'nın ihtiyacı var. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarıyız. Bunlar büyük oranda kamu yayıncılığı yapan kurumlar. Türkiye'de kamuoyuna karşı sorumlu olan kurumlar bunlar."

AA'nın Arapça Haberleri Editörlüğü'nün bölgede etkin haber kaynaklarından olduğunun altını çizen Ataş, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı'nın Arapça servisiyle ilgili Arap dünyasından çok övgüler duydum. Belli ki çok iyi konumlanmış. Anadolu Ajansı'nın özellikle sahadaki varlığı çok iyi sonuç veriyor. Büyük Arap medya kuruluşlarının temsilcilerinden bahsediyorum. Onlarla görüşmemde de hep sitayişle bahsedildiğini duydum. Bu da çok sevindirici. Elbette Anadolu Ajansı bu açıdan bizim birinci elden kaynaklarımızdan biri olacak. Personelimiz, sahadaki varlığımıza ek olarak Anadolu Ajansı'nın hem sorunlu hem de imkanları bol olan Orta Doğu coğrafyasında bir haber ajansı olarak varlığının güçlü olması bizim de işlerimizi kolaylaştırır."