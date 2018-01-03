Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor

TRT haber editörü Keskiner son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden TRT haber editörü Selami Keskiner'in cenazesi, Amasya'da defnedildi.

TRT haber editörü Keskiner son yolculuğuna uğurlandı

AMASYA (AA) - İstanbul'da 46 yaşında hayatını kaybeden TRT'nin haber editörü Selami Keskiner'in cenazesi, memleketi Amasya'da toprağa verildi.

Ziyaret Beldesi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde Keskiner'in ailesi taziyeleri kabul etti.

Keskiner'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ziyaret Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Keskiner'in ailesinin yanı sıra Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul'da dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle Başkent Hastanesine kaldırılan Selami Keskiner, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Keskiner'in öz geçmişi

Selami Keskiner 1972 yılında Amasya'da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olan Keskiner, Kanal 7'de istihbarat şefliği, Kanal 24'te editörlük görevinde bulundu.

Yaklaşık 4 yıldır TRT İstanbul Bölge Müdürlüğünde haber editörlüğü görevini sürdüren Keskiner, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Muhabir: Cihan Okur, Enes Sansar

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5