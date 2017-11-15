İSTANBUL (AA) - TRT World, uluslararası medya sponsorluğunu üstlendiği Küresel Katılım Finans Zirvesi'ni (Global Participation Finance Summit-GPAS İSTANBUL), canlı yayınların yanı sıra ekonomi programı Money Talks ile dünyaya duyuracak.

TRT World'den yapılan açıklamaya göre, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu zirve Haliç Kongre Merkezi'nde yarın ve 17 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Zirvenin uluslararası medya sponsorluğunu üstlenen TRT World, zirveyi canlı yayınların yanı sıra ekonomi programı Money Talks ile dünyaya aktaracak. Zirve boyunca TRT World, zirveye katılan liderler ile röportajlar da yayınlayacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) organizasyonunda, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın destekleriyle düzenlenen zirve, insani değerleri ön plana çıkaran paylaşım ekonomisinin gelişimine inanan kişi ve kurumları buluşturacak.

Zirvede parayı, üretim ve yatırımla büyütmeyi amaçlayan, insanı ve insani değerleri temeline alan "İnsani Finans" kavramı, finans alanındaki öncü isimlerin katılımıyla İstanbul'da masaya yatırılacak.



Organizasyon, 50 ülkeden 10 binden fazla ziyaretçi, bin kurumsal katılımcı, 100 girişim sermayesi ve varlık fonunun yanı sıra Tesla Motors CTO'su JB Straubel'in de aralarında bulunduğu 200'den fazla konuşmacıyı bir araya getirecek.

Sektör temsilcileri ve bürokratlarla birlikte önemli üniversitelerde görev yapan çok sayıda akademisyen de insani finans sisteminin topluma ve insana sağlayacağı faydaları masaya yatırmak, bu kapsamda geliştirilebilecek finansal ürünleri ve bu ürünlerin alt yapılarını oluşturmak için zirvede yer alacak.



Zirve öncesi Katılım Finans Sistemi ile ilgili program ve röportajlar​​ gerçekleştirecek olan TRT World, iki gün boyunca zirveden canlı yayınlar ve röportajlar gerçekleştirecek.

TRT World ayrıca, Küresel Katılım Finans Zirvesi'ne sosyal medya ve internet üzerinden de dikkat çekerek, zirve boyunca sosyal platformlardan da yayın yapacak.







