TRT World'ün acı kaybı

İSTANBUL (AA) - TRT World Genel Müdürü Murat Akgüç, editörleri Yasmine Ryan'ın ölüm haberinin, kendilerini derinden üzdüğünü ve sarstığını bildirdi.

Akgüç, yaptığı yazılı açıklamada, TRT World İstanbul ofisinde editör olarak görev alan 34 yaşındaki Yeni Zelanda vatandaşı Yasmine Ryan'ın, 30 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’un Ortaköy semtinde ziyaret için gittiği yakın bir arkadaşının yaşadığı apartmanın 5'inci katından düşerek hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Bu acı haberi vermekten ötürü derin bir üzüntü duyduklarını vurgulayan Akgüç, "TRT World ailesine bundan tam 1 yıl önce katılan, değerli editörümüz Yasmine Ryan'ın ölüm haberi, hepimizi derinden üzmüş ve sarsmıştır." ifadesini kullandı.

Ryan'ın vefatıyla ilgili adli soruşturmanın sürdüğünü aktaran Akgüç, şunları kaydetti:

"TRT World olarak, bizleri üzüntüye boğan bu elim olayla ilgili Yeni Zelanda konsolosluk yetkilileri ile birlikte süreci yakından takip etmekte, başta Ryan’ın ailesi ve yakınları olmak üzere ilgili tüm makamlara her türlü desteği vermekteyiz. TRT World ailesi olarak, insanlık ve gazetecilik adına geride oldukça zengin bir miras bırakan Ryan’ı, 2010 yılında kazandığı 'Uluslararası Gazetecilik Mükemmellik Ödülü' gibi pek çok başarısı ve yakın arkadaşlığı ile hatırlayacağız ve daima özleyeceğiz."

Akgüç, Yasmine Ryan hakkında daha fazla bilgi edinmek için, TRT World'un internet sitesinde yer alan "In Memory of Yasmine Ryan" (Yasmin Ryan’ın Anısına) yazısının okunabileceğini belirtti.



