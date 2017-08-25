TRT'den 7. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde destek ödülü

İSTANBUL (AA) - TRT, Malatya Büyükşehir Belediyesince 9-16 Kasım'da gerçekleştirilecek 7. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde Ön Alım Desteği verecek.

Festival Direktörü Suat Köçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ilki düzenlenecek Malatya Film Platformu'nun çatısı altında TRT Yapım Destek Ödülü ile Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü verileceğini dile getirdi.

Platforma başvuran ve katılma hakkı kazanan projeler arasından jüri tarafından seçilen bir projenin TRT tarafından ödüllendirileceğini aktaran Köçer, "TRT temsilcisinin de yer aldığı jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda, seçilerek ödül töreninde açıklanacak bir proje, Ön Alım Desteği alacak. Desteğin miktarı ise TRT tarafından proje nitelik ve kapsamı ölçüsünde belirlenecek." dedi.

Köçer, sinema sektörü için Ön Alım Destek ödülünün önemini vurgulayarak, "Güvenceye alınmış bütçe ve kamusal destek, yapımcılar için büyük önem taşıyor. Dolayısıyla TRT tarafından festival kapsamında Malatya Film Platformu çatısı altında verilecek TRT Yapım Destek Ödülü’nün ciddi bir boşluğu dolduracağına ve proje sahipleri için yapım öncesi aşamada önemli bir destek niteliği taşıyacağına inanıyorum." diye konuştu.

Tema sınırlaması olmayan ve jüri tarafından seçilecek projenin, kendine özgü şartları temel alınarak düzenlenecek sözleşme doğrultusunda TRT tarafından ön alımı gerçekleştirilecek.

- "Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü" 100 bin lira

Malatya Film Platformu, yapım öncesi projelere destek olarak sinema sektörüne doğrudan katkı sağlamanın yanı sıra, projelerin yönetmen ve yapımcılarına proje geliştirme, sunma imkanı sağlamayı ve uluslararası festival marketleriyle ilgili çalışmalarıyla da sinema sektörüne uzun vadeli katkı sağlamayı hedefliyor.

Uluslararası yapım ortaklıkları kurulmasında gerekli eğitimleri sunmak ve uluslararası ortak yapım merkezlerinden biri haline gelmek amacıyla ilk kez düzenlenen Malatya Yapım Geliştirme'de finale kalan 10 filmin yönetmen ve yapımcısı, alanında uzman isimlerle 4 gün boyunca projelerini geliştirme, sunum ve ortak yapım konularında çalışacak. Çalışma sonrasında jüri tarafından seçilecek 2 proje ise destek ödülünün sahibi olacak.

Jüri tarafından seçilen ve ana teması "aile" olan uzun metraj bir proje de "Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü" alacak. Festivalin kapanış töreninde açıklanacak proje, 100 bin lirayla ödüllendirilecek.

Yurt içinden ve dışından çok sayıda tecrübeli sinemacının katılarak birikimlerini paylaşacağı Malatya Film Platformu, söyleşi, atölye çalışması ve etkinliklerle de dünyanın çeşitli yerlerinden gelen sinemacıların buluşmasına ev sahipliği yapacak.

Ödüller için başvurular "malatyafilmfest.org.tr" adresinde yer alan Malatya Film Platformu sayfasındaki online başvuru formundan, 1 Eylül saat 17.00'ye kadar yapabilecek.



