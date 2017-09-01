Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi Saint-Guilhem-le-Desert İsmail Kartal
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz

Trudeau'dan Kurban Bayramı mesajı

- Kanada Başbakanı Trudeau, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı

Trudeau'dan Kurban Bayramı mesajı

OTTAWA (AA) - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Trudeau, yayımladığı bayram mesajına, "Esselamu Aleyküm" ifadeleriyle başladı.

Ülkesindeki ve tüm dünyadaki Müslümanların bayramını kutlayan Trudeau, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Kanada'daki ve dünyadaki Müslümanlar, hac ibadetinin de sonu olan Kurban Bayramı'nı kutlamak için bir araya gelecek. Kurban Bayramı, fedakarlık ve hayırseverlik bağlarını yansıtmak ve hayatın bize sunduğu nimetlere şükür için bir fırsattır. Bu özel günü kutlamak için arkadaşlar ve aileler, sabahın erken saatlerinde kıldıkları namazdan sonra bayramı kutlama yemeklerine katılacak, birbirlerini tebrik ederek hediyeler sunacak. Bugünün anlam ve önemi olan fedakarlığı yansıtarak ihtiyaç sahiplerine merhamet gösterecekler.

Bu bayram, hepimizin ev dediği güçlü, çeşitli ve kapsayıcı bu ülkeyi inşada ülkedeki Müslüman topluluğunun sağladığı katkıların farkına varılması için bir fırsat. Ailem, eşim Sophie ve ben, en içten dileklerimizle dünyadaki ve Kanada'daki tüm Müslümanların bayramını kutluyoruz."

Trudeau, mesajını "Bayramınız mübarek olsun (Eid Mübarek)." ifadesiyle tamamladı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KanadaKanada Başbakanı Justin Trudeau
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5