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Trump Alman bankasından 2 milyar dolar kredi çekmiş

- ABD Başkanı Donald Trump'ın, emlak işi yaptığı dönemde mal varlığını fazla göstererek Deutsche Banktan 2 milyar dolar kredi çektiği belirtildi

Trump Alman bankasından 2 milyar dolar kredi çekmiş
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NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın emlak işi yaptığı dönemde mal varlığını fazla göstererek, Alman Deutsche Banktan toplam 2 milyar dolar kredi aldığı belirtildi.

New York Times'ın 20'den fazla banka çalışanından edindiği bilgilere dayandırdığı habere göre, Deutsche Bank, Trump'ın işleriyle ilgili birçok 'uyarı işareti'ne rağmen Trump'a kredi vermeye devam etti.

Haberde, Trump'ın bankadan kredi almak için sıklıkla mal varlığını abarttığı kaydedilerek, 2005'te Chicago'da yapacağı gökdelen için kredi başvurusu yaptığı bankaya 3 milyar dolar serveti olduğunu beyan ettiği, ancak bankanın araştırmasında 788 milyon dolar mal varlığı olduğunu tespit ettiği belirtildi.

Yine 2010'da, Trump'ın satın almak istediği bir golf sahası için bankadan 100 milyon dolar kredi istediği, bunun için de mevcut gayrimenkul varlığını yüzde 70 oranında daha değerli gösterdiği kaydedildi.

Deutsche Bankın, Trump'ın başvurularda servetini abarttığını tespit etmesine rağmen kredi vermeye devam ettiği ifade edildi.

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, geçen ay ABD Kongresinde verdiği ifadede, Trump'ın bankalardan kredi almak için servetini mal varlığı beyanlarında fazla, vergi ödemelerinde ise düşük gösterdiğini ifade etmişti.

New York Başsavcılığı da bunun üzerine, geçen hafta, Deutsche ve Investors bankalarına, Trump'ın özellikle emlak projelerini kapsayan iş bağlantıları kayıtlarıyla ilgili bilgi almak için mahkeme celbi çıkarmıştı.

Rusya soruşturmasından dolayı 3 yıl hapse mahkum edilen ve 6 Mayıs'ta cezaevine girmesi beklenen Cohen, Trump ile ilişkileri olduğu iddia edilen 2 kadına konuşmamaları için "yasa dışı para ödemek", "seçim kampanyasında finansman kurallarını ihlal etmek", "banka dolandırıcılığı yapmak" ve "Moskova'daki bir emlak projesi için Trump'a aracılık etmek" gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmıştı.

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