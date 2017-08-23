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Trump, Amerikan medyasına "ateş püskürdü"

- ABD Başkanı Trump: - "Sahte ve çarpık medyanın yalanlarını ifşa etme ve toplumu bölmesine karşı çıkma zamanı geldi" - "Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un bize saygı duymaya başladı. İlişkilerde belki olumlu bir gelişme yaşanabilir" - "(Meksika sınırına duvar örülmesi) Hükümeti kapatmak zorunda kalsak bile o duvarı inşa edeceğiz"

Trump, Amerikan medyasına

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Charlottesville'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan ırkçı gösteriler sırasındaki şiddet olaylarının ardından düzenlediği ilk mitinginde Amerikan medyasına yüklendi.

Trump, Arizona eyaletinin Phoenix kentinde, Belediye Başkanı Greg Stanton'ın Charlottesville'deki şiddet olaylarının hemen ardından bu açık hava toplantısının düzenlenmemesi çağrısına rağmen yaptığı mitingin ilk 20 dakikasında ırkçı gösteriler hakkında eleştiri alan açıklamalarını savundu ve Amerikan medyasına sert eleştiriler yöneltti.

ABD medyasını "adil olmamak", "nefret gruplarının propagandasını yapmak" ve "ülkeyi bölmekle" suçlayan Trump, "Sahte ve çarpık medyanın yalanlarını ifşa etme ve toplumu bölmesine karşı çıkma zamanı geldi." dedi.

Charlottesville'deki ırkçı gösterilerde bütün tarafları kınadığını ancak medyanın kendisinin şiddet ve ırkçılıkla ilgili açıklamalarına yer vermediğini iddia eden Trump, "Bunlar (medya) hiç dürüst olmayan, çok kötü insanlar." diye konuştu.

Trump, ağır sözler sarf ettiği medyanın, eleştiriler üzerine kameralarını kapatıp miting alanından ayrılacağını da savundu.

- "Kim Jong-un bize saygı duymaya başladı"

Kuzey Kore ile ABD arasında son dönemde artan gerginliğe de değinen Trump, "Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un bize saygı duymaya başladı. İlişkilerde belki olumlu bir gelişme yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

- "Duvarı inşa edeceğiz"

ABD ve Meksika arasına duvar örülmesine karşı çıkanları "Amerikan halkının güvenliğini tehlikeye atmakla" eleştiren Trump, bütçe nedeniyle "Hükümeti kapatmak zorunda kalsak bile o duvarı inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, kentte Trump karşıtı gösteriler de düzenlendi ve Arizona polisi göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı.

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