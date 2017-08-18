Trump Amsterdam'da protesto edildi

AMSTERDAM (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Charlottesville kentinde yaşanan olaylara ilişkin açıklamaları, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da protesto edildi.

Anti-Faşişt Eylem (AFA) adlı sivil toplum hareketi tarafından düzenlenen gösteride katılımcılar, Spui meydanında toplandı.

ABD başta olmak üzere dünya genelindeki tüm ırkçı olayları kınayan göstericiler, "Irkçılık aptallık", "Amsterdam'dan Charlottesville'ye, faşizme karşı mücadele et", "Filistin'den Meksika'ya bütün duvarlar kalkmalı" yazılı dövizler taşırdı ve "Onların mücadelesi bizim mücadelemiz, anti faşist dayanışması dünya çapında" yazılı pankart açtı.

Gösteride yapılan açıklamada, Trump ve Hollandalı siyasetçiler ırkçılara destek vermekle suçlandı.

Amsterdam sokaklarında polis eşliğinde yürüyüş yapan katılımcılar, çok sayıda polisin koruduğu ABD Konsolosluğu önünde "Trump'a, Klu Klux Klan'a ve ırkçılığa hayır" sloganları attı.

Gösteri, ırkçı saldırı sonucunda hayatını kaybeden bir kişiyi simgeleyen anıtın önünde sona erdi.

Charlottesville kentindeki ırkçıların gösterisini protesto eden ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürülmesi sonucunda Heather Heyer adlı bir kadın yaşamını yitirmiş, birçok kişi yaralanmıştı.



Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon ordusunun komutanı General Robert E. Lee'nin Charlottesville'deki heykelinin kaldırılması planı üzerine aşırılık yanlısı ırkçı grupların düzenlediği protesto gösterilerine karşı ırkçılık karşıtı grupların da protesto yapmasıyla olaylar büyürken kentte olağanüstü hal ilan edilmişti.



ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaşanan bu çok yönlü şiddet, nefret olaylarını en sert dille kınıyoruz, çok kötü. Bu ülkenin yaralarını sarmalıyız. Bu yaraların tarihi çok eski zamanlara dayanıyor. Herkes bu sorunların çözümünü istiyor ve biz de bu sorunun bir an önce çözümü için her türlü adımı atacağız." demişti.



Trump'ın açıklamaları, ABD basını başta olmak üzere birçok kesim tarafından Trump'ın ırkçı grupları doğrudan hedef almadığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Trump açıklamalarının tepki çekmesinin ardından son açıklamasında, ırkçılık için "şeytan" ifadesini kullanmıştı.



