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Trump, BAE Veliaht Prensi El Nahyan ile telefonda görüştü

- Görüşmede "bölgesel istikrarın önemi" ve "radikal aşırılıkçılığın finansmanının durdurulması" konularının ele alındığı duyuruldu

Trump, BAE Veliaht Prensi El Nahyan ile telefonda görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan arasındaki telefon görüşmesinde bölgesel istikrarın önemi ve radikal aşırılıkçılığın finansmanının durdurulması konularının konuşulduğu bildirildi.

Beyaz Saray, Trump-El Nahyan görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlk ve en önemli olarak iki lider, aşırılıkçılık ve terör gruplarının finansmanıyla mücadele etmek üzere Riyad'da varılan anlaşmanın uygulanmasının önemi konusunda mutabık kaldı. Ayrıca Başkan (Trump), bölgesel istikrarın yaygınlaştırılması için birleşik bir Körfez İşbirliği Konseyinin sürdürülmesine vurgu yaptı."

Ayrıca açıklamada, iki liderin radikal aşırılıkçılığın finansmanının durdurulması ve terörün yenilmesi konusunu ele aldıkları kaydedildi.

Trump dün Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile de ayrı ayrı telefonda görüşmüş ve bazı Arap ülkeleri ile Katar arasındaki krize ilişkin görüş alışverişinde bulunmuştu.

Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE, Mısır ve Yemen, "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti de katılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDABD Başkanı Donald Trump
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