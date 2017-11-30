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Trump Bahreyn Veliaht Prensi El Halife ile görüştü

- ABD Başkanı Trump, Bahreyn Veliaht Prensi El Halife'yi Beyaz Saray'da kabul etti

Trump Bahreyn Veliaht Prensi El Halife ile görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Bahreyn Veliaht Prensi Salman bin Hamad El Halife arasındaki görüşmede öncelikli olarak iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

Trump ile El Halife, Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Trump, Bahreyn ile yakın zamanda farklı kalemlerde 9 milyar dolarlık ticaret yapacaklarını ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Trump, "Aramızda eskiye dayanan ve güçlü bir ilişki var ve bu ilişki daha da iyiye gidecek." değerlendirmesini yaptı.

ABD'ye yaptığı ziyareti "çok önemli bir seyahat" olarak niteleyen Veliaht Prens El Halife de iki ülke arasında yüz yıla yakındır süren ittifak ve halklar arasında dostluk olduğunu söyledi.

Daha sonra Trump ile El Halife'nin baş başa görüşmeye geçtiği, görüşmede, ikili ve bölgesel meselelerin ele alındığı kaydedildi.

Veliaht Prens El Halife dün de ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ayrı ayrı görüşmüştü.

- Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ın ziyareti

Öte yandan Beyaz Saray, 1 Aralık Cuma günü Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa Al-Sarraj'ın Beyaz Saray'da Trump ile bir araya geleceğini açıkladı.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele anlamında iş birliği alanlarının da kapsamlı şekilde ele alınacağı bildirildi.

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