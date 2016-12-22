Trump, Beyaz Saray sözcülüğüne düşündüğü ismi açıkladı

WASHINGTON (AA) – ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, Beyaz Saray Sözcüsü olarak Cumhuriyetçilerin Ulusal Komite Sözcüsü Sean Spicer’ı aday gösterdi.



Ülkede 8 Kasım seçimlerinden zaferle çıkan ve 20 Ocak 2017’de başkanlığı Barack Obama’dan devralacak olan Trump, kabinesinin ve yakın çalışma ekibinin üyelerini belirlemeye devam ediyor.

Donald Trump’ın geçiş ekibinden bugün yapılan açıklamada, Trump’ın Beyaz Saray Sözcülüğü için Cumhuriyetçilerin Ulusal Komite Sözcüsü görevini yürüten Sean Spicer’ı aday göstereceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Trump’ın kampanyası boyuncu basın sözcülüğünü yapanlardan Hope Hicks’in Beyaz Saray Stratejik İletişim Direktörü, Jason Miller’in Beyaz Saray İletişim Direktörü, kampanyanın sosyal medya ayağını yürüten Daniel Scavino’nun da Beyaz Saray Sosyal Medya Direktörü olarak aday gösterildiği kaydedildi.



Yazılı açıklamasında belirlediği isimleri öven Trump, “Sean, Hope, Jason ve Daniel seçim kampanyamın ve geçiş sürecindeki ekibimin önemli üyeleri. Amerika’yı yeniden büyük yapmaya yönelik ajandamın iletişimini sağlayacak ekibe öncülük edecek olmalarından heyecan duyuyorum.” değerlendirmesinde bulundu.



Donald Trump, 20 Ocak 2017’de yapılacak yemin töreninin ardından Beyaz Saray başkan olarak girecek.