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Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

- ABD Başkanı Donald Trump, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Arjantin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü
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WASHINGTON (AA) - ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Arjantin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile akşam yemeğinde buluştu.

Trump, Şi ile görüşmesi öncesi basına yaptığı açıklamada, "Aramızdaki ticari ilişkileri konuşacağız ve sanıyorum bir noktada hem ABD hem de Çin için faydalı olacak bir şeyler yaparız." dedi.

Bu görüşmenin "oldukça önemli" olduğunu vurgulayan Trump, Çin Devlet Başkanı ile çok iyi ilişkiler kurduklarını dile getirdi.

Şi ise son görüşmelerinin ardından zaman geçtiğini ve konuşulması gereken çok şey olduğunu söyledi. Şi, iki ülke arasında ancak diyalog yoluyla barış ve refaha hizmet edebileceklerini belirtti.

Şi, dün hayatını kaybeden ABD'nin 41. Başkanı George H.W. Bush'un ABD-Çin ilişkilerine çok önemli katkılar yaptığını da dile getirdi.

Görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin de katıldı.


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ABDçinÇin Devlet Başkanı Şi CinpingDonald Trump
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