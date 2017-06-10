Trump gelecek ay Polonya'yı ziyaret edecek

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak G20 Zirvesi öncesi Polonya'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Beyaz Saray'ın yazılı açıklamasında Trump'ın, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın davetini kabul ettiği bildirildi.

Söz konusu ziyaretin, 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'da gerçekleştirilecek G20 Zirvesi'nin hemen öncesinde yapılacağı aktarılan açıklamada, Polonya programıyla ilgili kesin tarih verilmedi.

"Ziyaret, Amerika'nın en yakın Avrupalı müttefiklerimizden birine olan bağlılığının altını çizecek ve ortak NATO savunma önceliklerine vurgu yapacaktır." ifadesi kullanılan açıklamada, Trump ile Duda'nın ikili ve bölgesel ilişkileri kapsamlı şekilde ele alacağı belirtildi.

Ayrıca Trump'ın Polonya ziyaretinde bir konuşma yapacağı ve "Üç Deniz Girişimi Zirvesi"ne katılacağı da ifade edildi.

Geçen ocak ayında Amerikan ordusuna ait 80'den fazla tank ve zırhlı araç ile 4 bine yakın ABD askeri Polonya'da konuşlandırılmıştı. Bu düzeydeki sevkiyatın, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra ABD'nin Avrupa'ya yaptığı en büyük askeri sevkiyat olduğu kaydedilmişti.