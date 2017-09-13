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Trump hayranı Kanadalı hakime ceza

- ABD Başkanı Trump’ın seçim kampanyasında kullandığı şapka ile mahkemeye gelen Kanadalı yargıç Bernd Zabel’e disiplin ve kınama cezası verildi

Trump hayranı Kanadalı hakime ceza

TORONTO (AA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen yılki başkanlık seçimleri kampanyasında kullandığı şapka ile mahkemeye gelen Kanadalı yargıç Bernd Zabel’e disiplin ve kınama cezası verildi.

Ontario Eyalet Yargı Konseyi, Kanada’nın Hamilton kentinde görev yapan yargıç Zabel’e, 30 gün ücretsiz işten uzaklaştırma ve kınama cezası verilmesini kararlaştırdı.

Yargı standartlarını çiğnediğine karar verilen Zabel, 30 gün boyunca duruşmalara giremeyecek ve bu süre boyunca hiçbir özlük hakkından yararlanamayacak.

Zabel, konseyin, hakkında düzenlediği oturumda verdiği ifadede, mahkemeye söz konusu şapka ile gelmekten dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Yargıç Zabel, ülkede 2014 yılından bu yana ceza verilen ilk hakim oldu.

Zabel, 9 Kasım 2016'da ABD başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Donald Trump’ın, seçim kampanyası boyunca kullandığı ve üzerinde "Make America Great Again" (Amerika’yı Yeniden Büyük Yap) sloganı bulunan kırmızı beyzbol şapkasıyla mahkemeye gelmiş ve yapılan şikayetlerde Zabel’in tarafsız olamayacağı ileri sürülerek meslekten çıkarılması istenmişti.

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